52 قتيلاً بهجمات في الكونغو

جوما (وكالان)

أعلنت السلطات، أمس، مقتل 52 شخصاً على الأقل في هجمات وقعت في مطلع الأسبوع الحالي في شرق الكونغو الذي يعاني الصراعات. وتبادلت الحكومة الاتهامات مع المتمردين بشأن المسؤولية عن أعمال العنف التي أدت إلى تصعيد الصراع في المنطقة بسرعة. وشكل تجدد العنف في جوما، أكبر مدن المنطقة والتي يسيطر عليها متمردو حركة إم 23، أكبر تهديد حتى الآن لجهود السلام الجارية لتسوية الصراع الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية. وتصاعد الصراع المستمر منذ عقود بين الكونغو ومتمردي حركة إم 23 في يناير الثاني الماضي، عندما حقق المتمردون تقدماً واستولوا على مدينة جوما الاستراتيجية.