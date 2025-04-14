"ميتا" أمام القضاء الأميركي على خلفية الاستحواذ على "إنستجرام" و"واتساب"

من المقرر أن تبدأ محاكمة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، في واشنطن اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بشأن مزاعم قيام عملاق التكنولوجيا الأميركية، بعمليات احتكار غير قانونية لمنصات للتواصل الاجتماعي. وتتهم لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، بالنيابة عن الحكومة الأميركية، شركة "ميتا" بشراء منصتي "إنستجرام" و"واتسآب"، بغرض القضاء على المنافسة.



وتطالب الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار، بجزاءات على شركة التواصل الاجتماعي، بما يشمل تراجعها عن عمليتي الاستحواذ.



ومن جانبها، ترفض "ميتا" هذه الاتهامات، وتشير إلى وجود منافسة شرسة مع منصات أخرى مثل "تيك توك".



ومن المحتمل أن تظل الدعوى، التي تم رفعها في عام 2020، مفتوحة لأعوام، ولا سيما في ظل احتمالية استئناف أي من الطرفين. وكانت "ميتا" قد اشترت "إنستجرام" في عام 2012 مقابل نحو مليار دولار، و"واتسآب" في عام 2014 مقابل نحو 22 مليار دولار.