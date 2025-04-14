رئيس البرازيل السابق يتعافى بعد جراحة صعبة

يتعافى الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في وحدة العناية المركزة، اليوم الاثنين، بعد جراحة صعبة استمرت 12 ساعة بسبب مشكلات متكررة في البطن منذ تعرضه للطعن في أثناء حملته الانتخابية عام 2018.

وقال أطباء في مستشفى «دي إف ستار» للصحفيين إن «الرئيس البرازيلي البالغ من العمر 70 عاما حالته في تحسن جيد في وحدة العناية المركزة التي سيبقى فيها فترة تعافيه البطيئة». وتعد هذه هي الجراحة السادسة التي يخضع لها منذ طعنه في عام 2018.

ونُقل بولسونارو إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي بعد شعوره بألم شديد في البطن أثناء فعالية مع أنصاره في شمال شرق البرازيل مما اضطره إلى قطع جولة في المنطقة استهدفت حشد الدعم له قبل محاكمته أمام المحكمة العليا.

وانتقل الرئيس البرازيلي يوم السبت إلى العاصمة برازيليا حيث يقيم.

وقال الأطباء إن الجراحة كانت صعبة بسبب جراحات سابقة خضع لها بولسونارو والجرح الناجم عن عملية الطعن، لكن الجراحة التي أجريت، أمس الأحد، لم يكن لها مضاعفات غير متوقعة وكانت النتيجة مرضية.

وأضاف الأطباء أن الزيارة له ستقتصر في الوقت الراهن على أفراد أسرته.