زلزال قوي يضرب جزر الكوريل

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزر "الكوريل" الجنوبية.

وأفادت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة "يوجنو سخالينسك" الروسية لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع في المحيط الهادئ عند الساعة 9:17 بالتوقيت المحلي "01:17 بتوقيت موسكو" وكان مركزه على بعد 60 كيلومترًا جنوب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير، وبعمق 59 كيلومترًا.

وأوضحت أن سكان منطقة يوجنو كوريلسك بجزيرة كوناشير شعروا بالاهتزازات التي وصلت إلى ثلاث نقاط، ولم يصدر تحذير من موجات تسونامي.

وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزالياً تعرف باسم حلقة النار، التي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.