مباحثات مرتقبة بين اليابان وأميركا بشأن الرسوم الجمركية

ذكر مسؤولون يابانيون، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يزور كبير المفاوضين التجاريين باليابان الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، لإجراء مباحثات تهدف لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء إجراءات الرسوم ضد اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، إن وزير الإنعاش الاقتصادي، أكازاوا ريوسيه، سيتواجد في واشنطن من يوم غد الأربعاء حتى الجمعة المقبلة لإجراء مباحثات مع وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، والممثل التجاري جاميسون جرير.

وأضاف هاياشي أن الزيارة تهدف «لبناء علاقة ثقة» بين الجانبين، حيث ستطلب اليابان من الجانب الأميركي إلغاء إجراءات الرسوم.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: «الحكومة سوف تتغلب على التحدي، وستعمل ككيان واحد بحيث يتم حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن».

وقال ريوسيه في تصريح صحفي: إنه «سوف يدرس بعناية ما هو أفضل ما يخدم المصلحة الوطنية اليابانية، ما سيكون أكثر فعالية وسأبذل قصارى جهدي في المفاوضات».