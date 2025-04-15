الرئيس الصيني يبدأ زيارة لماليزيا

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى ماليزيا، اليوم الثلاثاء، في زيارة دولة مرتقبة تأتي فيما تخوض بكين صراعاً تجارياً متصاعداً مع الولايات المتحدة.

وبدأ شي هذا الأسبوع جولة في جنوب شرق آسيا زار خلالها فيتنام على أن يزور كمبوديا أيضاً، حيث تحاول الصين أن تطرح نفسها كبديل مستقر لنظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام صينية، أن الرئيس الصيني حط في مطار العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وقال شي إنه «يتطلع إلى تعميق روابط الصداقة التقليدية» بين الصين وماليزيا، موضحا إنه سيجري «تبادلاً لوجهات النظر في العمق».

وسيوقّع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الماليزي اتفاقات ثنائية بحسب وزارة الخارجية الماليزية.

ووفقاً للوزارة، تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا خلال 16 عاماً على التوالي، حيث شكل إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين 16,8% من التجارة العالمية لماليزيا العام الماضي.