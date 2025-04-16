"العالمي للتسامح والسلام" يستنكر محاولات إثارة الفوضى والتخريب في الأردن

استنكر معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، باسم المجلس وكافة أعضائه وشركائه، محاولات إثارة الفوضى والتخريب في الأردن، مؤكداً دعم المجلس الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية، وتضامنه مع الشعب الأردني في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأشاد الجروان بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، التي أثبتت قدرتها العالية على حماية أمن الوطن والمواطن، والحفاظ على استقرار الأردن في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن مثل هذه الأفعال تخدم أجندات إرهابية هدامة تهدف إلى العبث بمقدرات الشعوب والأمن القومي للدول، مؤكداً أن المجلس يدعو إلى الحفاظ على سيادة الدول والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمنها واستقرارها.

وأكد أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه المحاولات التخريبية والإرهابية.