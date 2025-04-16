ترامب سيلتقي المبعوث الياباني حول الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيشارك في المفاوضات التي ستعقد الأربعاء مع المبعوث الياباني بشأن الرسوم الجمركية، بعدما أبدى البلدان ثقتهما في إمكان التوصل إلى نتائج تفيد الجانبين.

وأصدر ترامب في الأسبوع الماضي تعليقا لمدة 90 يوما لرسوم بنسبة 24 في المئة فرضها على اليابان التي تعد أكبر مستثمر خارجي في الولايات المتحدة وحليفاً استراتيجياً واقتصادياً وثيقاً.

الاجتماع الذي سيعقد في البيت الأبيض مع المبعوث الياباني مرتقب بشدة باعتباره مقياساً محتملاً لما ستكون عليه الحال في المحادثات مع بلدان أخرى، مع سعي مسؤولين تجاريين إلى التفاوض بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب.

وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال "اليابان آتية اليوم للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، كلفة الدعم العسكري والانصاف التجاري. سأشارك في الاجتماع مع وزيري الخزانة والتجارة".

وتابع "آمل بالتوصل إلى شيء جيّد (عظيم!) لليابان والولايات المتحدة".

ولدى توجّهه إلى البيت الأبيض لعقد الاجتماع، تحدّث المبعوث الياباني ريوسي أكازاوا عن السعي إلى نتيجة مربحة للطرفين مع حماية المصالح الوطنية لليابان.

وقال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني في تصريح لصحافيين "أنا واثق من أننا سنتمكن من بناء علاقة تسودها الثقة ومن إجراء مفاوضات تؤدي إلى علاقة مربحة للطرفين".

وفرض ترامب رسوما جمركية باهظة على الواردات اليابانية من السيارات والصلب والألومنيوم.