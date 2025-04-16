الأمم المتحدة: العراق وصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها مساعدة أممية

هدى جاسم (بغداد)

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أمس، إن مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» ستأتي إلى نهايتها خلال العام الحالي.

وأضاف الحسان الذي يتولى رئاسة بعثة «يونامي» في كلمة ألقاها في ملتقى السليمانية التاسع أن «العراق وصل مرحلة لا يحتاج فيها إلى مثل هذه البعثة، بل يحتاج إلى خدمات من قبل الوكالات المتخصصة ونحن شركاء مع الحكومة العراقية في ذلك».

وأكد في الوقت نفسه أن «المنطقة بحاجة إلى استقرار العراق»، مشيراً إلى أن «الدولة أمام استحقاق دستوري وهو الانتخابات التي نعمل على نجاحها لتثبيت مسيرة التنمية والإصلاح».

وفي سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام عراقية أمس، عودة قافلة تضم 856 عراقياً من مخيم «الهول» السوري.

وقال علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين إن «238 عائلة عراقية تضم 856 فرداً تمت إعادتها الثلاثاء من مخيم الهول السوري وأدخلت مخيم الجدعة، جنوبي مدينة الموصل».

وذكر أن إجمالي عدد العائدين من مخيم الهول وصل إلى 15 ألف شخص ولايزال هناك نحو 15 ألف عراقي آخرين في مخيم الهول سيتم إعادتهم.