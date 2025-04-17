الصين تؤكد انفتاحها على «حوار متكافئ» مع واشنطن

بكين (وكالات)

أكدت الصين، أمس، انفتاحها على إجراء «حوار متكافئ» مع الولايات المتحدة بشأن مسألة الرسوم الجمركية، شريطة أن يجري الحوار على أساس الاحترام المتبادل.

جاء ذلك في تصريح أدلت به المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خه يونغ تشيان في مؤتمر صحفي تعليقاً على بيان أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي، ودعا فيه الصين إلى «المبادرة بمد غصن الزيتون إليه»، مشيراً إلى أن «الكرة في ملعب الصين».

ونقلت وكالة أبناء الصين الجديدة «شينخوا» عن خه قولها، إن وزارة التجارة الصينية تحافظ على تواصل على مستوى العمل مع نظيرتها الأميركية.

وأشارت إلى أن «الجانب الأميركي هو من بدأ فرض رسوم جمركية إضافية من جانب واحد، لذا فإن المفتاح لحل المشكلة في يده»، حاثةً واشنطن على التوقف عن «ممارسة الضغط الأقصى والإكراه والابتزاز وحل الخلافات مع الصين من خلال حوار متكافئ قائم على الاحترام المتبادل».

ويأتي هذا التعليق بعدما أصدر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني الثلاثاء قائمة تتضمن عبارات تفيد بأن الصين تواجه تعريفات جمركية تصل إلى 245 في المائة على منتجاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة نتيجة لـ«إجراءاتها الانتقامية».

وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الخارجية الصينية، أنه «يجب سؤال الجانب الأميركي عن مصدر هذا الرقم»، في إشارة إلى 245 بالمئة.

وجددت الوزارة تأكيد أن التعريفات الجمركية التي تفرضها واشنطن بمعدلات مرتفعة مرة بعد أخرى تحولت إلى مجرد «لعبة أرقام بلا معنى واقعي اقتصادياً».

وتعهدت باتخاذ «إجراءات مضادة حازمة والصمود حتى النهاية إذا أصرت الولايات المتحدة على إلحاق ضرر فعلي بحقوق الصين ومصالحها».