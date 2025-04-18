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الأمم المتحدة: صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان إعادة دعم سوريا

إطلالة عامة على أحد شوارع مدينة دمشق (أرشيفية)
19 ابريل 2025 01:23

دمشق (الاتحاد)

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قال مسؤول بالأمم المتحدة أمس، إن مسؤولين سيناقشون خطوات رئيسة لإعادة دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا خلال اجتماعات الربيع التي تعقد الأسبوع المقبل.
وقال عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، إن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.
وأضاف أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن لديهم هذه المؤسسات المالية الكبرى الجاهزة لتقديم الدعم.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.
وقال الدردري، إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل.
وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، وأشار أيضاً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد
صندوق النقد الدولي
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