روسيا تعلن هدنة مؤقتة على جبهات القتال مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن "هدنة بمناسبة عيد الفصح" في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن "الجانب الروسي سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 1800 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل".

وأضافت الرئاسة الروسية "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل"، مؤكدة "على قواتنا الاستعداد لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء عن بوتين قوله إن "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية".

وأوضح بوتين أن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات وترحب برغبة الولايات المتحدة والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن الأزمة في أوكرانيا.



