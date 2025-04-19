البنتاجون تعلن سحب 1000 جندي من سوريا

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أنها تعتزم خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة.

وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن «وزير الدفاع أعطى توجيهات بإدماج القوات الأميركية في سوريا، عبر اختيار مواقع محددة»، دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك، مضيفاً أن هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة.

وتابع بارنيل أنه «مع حدوث هذا الإدماج، بما يتفق مع التزام الرئيس ترامب بالسلام من خلال القوة، ستظل القيادة المركزية الأميركية مستعدة لمواصلة الضربات ضد بقايا التنظيم الإرهابي في سوريا»، في إشارة إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن المنطقة. وسبق أن شكك الرئيس دونالد ترامب بجدوى وجود قوات أميركية في سوريا وأمر بسحب هذه القوات خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن رأيه في النهاية.