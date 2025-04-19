الأحد 20 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البنتاجون تعلن سحب 1000 جندي من سوريا

البنتاجون تعلن سحب 1000 جندي من سوريا
20 ابريل 2025 01:19

واشنطن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
توافق أميركي إيراني على مباحثات جديدة في مسقط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، أنها تعتزم خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة.
وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن «وزير الدفاع أعطى توجيهات بإدماج القوات الأميركية في سوريا، عبر اختيار مواقع محددة»، دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك، مضيفاً أن هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة.
وتابع بارنيل أنه «مع حدوث هذا الإدماج، بما يتفق مع التزام الرئيس ترامب بالسلام من خلال القوة، ستظل القيادة المركزية الأميركية مستعدة لمواصلة الضربات ضد بقايا التنظيم الإرهابي  في سوريا»، في إشارة إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن المنطقة. وسبق أن شكك الرئيس دونالد ترامب بجدوى وجود قوات أميركية في سوريا وأمر بسحب هذه القوات خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن رأيه في النهاية.

البنتاجون
الولايات المتحدة
وزارة الدفاع الأميركية
سوريا
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
الإمارات والأمم المتحدة.. شراكة فاعلة لدعم السودان
الأخبار العالمية
الإمارات والأمم المتحدة.. شراكة فاعلة لدعم السودان
20 ابريل 2025
صورة من آثار القصف الأميركي ضد أهداف «حوثية» في ميناء رأس عيسى النفطي (رويترز)
الأخبار العالمية
«الحوثيون» يزرعون ألغاماً في الحُديدة تحسباً لعملية برية
20 ابريل 2025
سوريون ينتظرون دورهم في طابور أمام صراف آلي في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
20 ابريل 2025
توافق أميركي إيراني على مباحثات جديدة في مسقط
الأخبار العالمية
توافق أميركي إيراني على مباحثات جديدة في مسقط
20 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©