روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات، اليوم الأحد، بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الفصح، واتهم كل جانب الآخر بتنفيذ مئات الهجمات.

وأمر بوتين القوات الروسية "بوقف كل الأنشطة العسكرية" على خط الجبهة في الأزمة المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات حتى منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت موسكو (2100 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من ألف مرة مما أسفر عن سقوط قتلى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى إحصاء أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وتابعت تقول إن شبه جزيرة القرم ومناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود الحدودية تعرضت لهجمات.

واستطردت تقول "أسفر ذلك عن قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي يتظاهر بالالتزام بوقف لإطلاق النار في عيد الفصح، لكنه في الحقيقة استمر في شن مئات الهجمات بالمدفعية ليل السبت وهجمات أخرى اليوم الأحد.

وكتب زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، يقول إن روسيا شنت 26 هجوما من منتصف ليل أمس السبت وحتى ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

وقال الرئيس الأوكراني، في وقت سابق "بوجه عام وحتى صباح عيد الفصح، نستطيع أن نقول إن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بوقف إطلاق النار، لكنه لا يتخلى في بعض المناطق عن محاولات فردية للتقدم وإلحاق خسائر بأوكرانيا".

وأكد الجيش الأوكراني، في وقت سابق من اليوم الأحد، انخفاض النشاط على خط جبهة القتال. وقال مدونون عسكريون روس الشيء نفسه أيضا.