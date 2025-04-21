الثلاثاء 22 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون يهاجمون بلدة فلسطينية ويحرقون منزلاً في رام الله

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في الضفة الغربية (أرشيفية)
22 ابريل 2025 01:48

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا أمن واستقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع طعام

هاجم مستوطنون متطرفون، أمس، بلدة «سنجل» شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على الفلسطينيين وأحرقوا بيتاً ريفياً.
وقال مصدر محلي، إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين هاجموا البلدة بحماية من الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المستوطنين أحرقوا بيتاً على أطراف البلدة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، موضحاً أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين في البلدة والمستوطنين الذين أطلقوا خلالها الرصاص.
وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق أيضاً خلال اقتحامه البلدة قنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق، لافتاً إلى أنه تم علاجها ميدانياً. ولفت إلى أن المستوطنين أقاموا ليلة أمس، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، حيث نصبوا الخيام والبيوت المتنقلة، كما منعوا الفلسطينيين من الوصول إلى تلك الأراضي. 
ويُذكر أن المستوطنين أقاموا 60 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية منذ بدء الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، منها 51 بؤرة في عام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وأدت الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعاً فلسطينياً مكوناً من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب «الهيئة» ذاتها.

مستوطنون
إسرائيل
فلسطين
رام الله
الضفة الغربية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
اليماحي خلال ترؤسه جلسة البرلمان العربي (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: لا أمن واستقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
22 ابريل 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع طعام
22 ابريل 2025
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتقديم دعم عاجل لليمن
22 ابريل 2025
جندي أوكراني يطلق نظام إطلاق صواريخ متعددة على خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدعو روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة عبر الحوار
22 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©