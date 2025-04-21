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الإمارات: لا أمن واستقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

اليماحي خلال ترؤسه جلسة البرلمان العربي (وام)
22 ابريل 2025 01:48

بغداد (الاتحاد، وام)

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أكدت دولة الإمارات أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكلاً من ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية، أكد معالي محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام.
وقالت ناعمة الشرهان، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت تقارير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومن أبرز موضوعات اللجنة رؤية البرلمان العربي بشأن حماية الأراضي الرطبة في العالم العربي، والوثيقة الاسترشادية العربية بشأن تمكين ريادة الأعمال الاجتماعية والأسر المنتجة في العالم العربي،
وقال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، استعرضت، خلال الجلسة، عدداً من التقارير، ومن أبرزها تقرير جهود جامعة الدول العربية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأوصت اللجنة في هذا الشأن البرلمانات بحث حكوماتها للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.
 وركزت مداخلات أعضاء البرلمان العربي بشأن تقرير لجنة فلسطين على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لدعم فلسطين ومواصلة الجهود السياسية والإنسانية والعربية التي تصب لصالح القضية الفلسطينية، وتخدم تطلعات واحتياجات الشعب الفلسطيني، وهي السبيل لإنصاف القضية، وإحلال السلام العادل، لا سيما في قطاع غزة، سواء كان على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مستنكرة الانتهاكات والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والبنى التحتية، ومؤكدة رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى أن يأخذ دوره تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

الإمارات
فلسطين
البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
القدس
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