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ترامب يتهم زيلينسكي بإطالة أمد الحرب

ترامب يتهم زيلينسكي بإطالة أمد الحرب
23 ابريل 2025 22:31

 اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى بإطالة أمد «ساحة القتل» بعد معارضته للتنازل عن شبه جزيرة القرم لروسيا في إطار خطة سلام محتملة.  واستبعد زيلينسكي أمس الثلاثاء فكرة تنازل أوكرانيا عن المنطقة لروسيا ضمن أي اتفاق، قبل محادثات على مستوى عال من المقرر أن تجرى اليوم الأربعاء في لندن بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين.
وقال زيلينسكي: «ليس هناك ما نتحدث عنه، إنها أرضنا، أرض الشعب الأوكراني». وقدم مسؤولون أميركيون مقترحاً أثناء محادثات مشابهة الأسبوع الماضي في باريس بأن يتم السماح لروسيا لإبقاء السيطرة على المنطقة المحتلة في إطار اتفاق، وفقاً لمسؤول أوروبي مطلع طلب عدم الكشف عن هويته. 

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
دونالد ترامب
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