السبت 26 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كبير مساعدي وزير الدفاع الأميركي يغادر منصبه

مبنى البنتاغون
25 ابريل 2025 07:39

سيغادر كبير مساعدي وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث منصبه، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في الوزارة الخميس، في أحدث تعديل يطال أعلى هرم القيادة في البنتاغون.

وقال المسؤول إن "جو كاسبر سيواصل خدمة الرئيس دونالد ترامب بصفته موظفاً حكومياً خاصاً وسيتولى مشاريع خاصة في وزارة الدفاع". وأضاف "الوزير هيغسيث ممتن لقيادته المستمرة وعمله للدفع قدماً بجدول أعمال أميركا أولاً".

وتعد مغادرته منصبه الحالي الأحدث على هذا المستوى الرفيع في البنتاغون حيث أقيل ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسبوع الماضي في خضم تحقيق في تسريبات.




أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين
المصدر: وكالات
وزير الدفاع الأميركي
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
الأخبار العالمية
بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما
اليوم 12:29
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
اليوم 12:19
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
الرياضة
«مدرب رديف» يقود ريال سوسيداد
اليوم 12:15
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يتصدر «فويلتا أستورياس»
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©