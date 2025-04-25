كبير مساعدي وزير الدفاع الأميركي يغادر منصبه

سيغادر كبير مساعدي وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث منصبه، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في الوزارة الخميس، في أحدث تعديل يطال أعلى هرم القيادة في البنتاغون.



وقال المسؤول إن "جو كاسبر سيواصل خدمة الرئيس دونالد ترامب بصفته موظفاً حكومياً خاصاً وسيتولى مشاريع خاصة في وزارة الدفاع". وأضاف "الوزير هيغسيث ممتن لقيادته المستمرة وعمله للدفع قدماً بجدول أعمال أميركا أولاً".



وتعد مغادرته منصبه الحالي الأحدث على هذا المستوى الرفيع في البنتاغون حيث أقيل ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسبوع الماضي في خضم تحقيق في تسريبات.







