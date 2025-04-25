الرئاسة الروسية تعلّق على محادثات بوتين ومبعوث ترامب

علّق الكرملين، اليوم الجمعة، على المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والموفد الأميركي ستيف ويتكوف.

وقالت الرئاسة الروسية إن اللقاء، الذي جرى في العاصمة موسكو، استمر ثلاث ساعات واصفة الاجتماع بأنه "بنّاء" وتناول خصوصا احتمال استئناف "مفاوضات مباشرة" بين روسيا زأوكرانيا.

وصرح يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس بوتين للصحافيين "جرت محادثة بنّاءة ومفيدة جدا لثلاث ساعات (...) وتم التطرق خصوصا إلى إمكان استئناف المفاوضات المباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".

يقوم ويتكوف بدور المحاور الرئيسي لواشنطن مع بوتين في ظل سعي ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع. وعقد بالفعل ثلاثة اجتماعات مطولة مع الرئيس الروسي.

وسبق أن التقى ويتكوف، الرئيس بوتين مرات عدة خلال الأسابيع الماضية.