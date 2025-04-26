زيادة جديدة لعدد ضحايا انفجار ميناء في إيران

أعلن اسكندر مومني وزير الداخلية الإيراني ارتفاعا جديدا لحصيلة ضحايا الانفجار الذي هز ميناء بندر عباس في جنوب البلاد في وقت سابق اليوم السبت.

وقال مومني من مكان الحادث إنه "خلف ثمانية قتلى و750 جريحا"، موضحا أن تعزيزات من طهران ومدن أخرى ينتظر وصولها. وأضاف "نأمل إخماد الحريق في الساعات المقبلة".

كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 700 آخرين جراء الانفجار الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.

وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، تصاعد أعمدة هائلة وكثيفة من الدخان الأسود بعد الانفجار في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان، وتحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى.

كما أظهرت لقطات من المكان، أضرارا في الميناء والطرق المؤدية إليه حيث تناثر الحطام.