السبت 26 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيادة جديدة لعدد ضحايا انفجار ميناء في إيران

النيران تلتهم شاحنة جراء انفجار ميناء بندر عباس في إيران
26 ابريل 2025 22:41

أعلن اسكندر مومني وزير الداخلية الإيراني ارتفاعا جديدا لحصيلة ضحايا الانفجار الذي هز ميناء بندر عباس في جنوب البلاد في وقت سابق اليوم السبت.
وقال مومني من مكان الحادث إنه "خلف ثمانية قتلى و750 جريحا"، موضحا أن تعزيزات من طهران ومدن أخرى ينتظر وصولها. وأضاف "نأمل إخماد الحريق في الساعات المقبلة".
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 700 آخرين جراء الانفجار الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.
وأظهرت لقطات، بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، تصاعد أعمدة هائلة وكثيفة من الدخان الأسود بعد الانفجار في الميناء القريب من مدينة بندر عباس، مركز محافظة هرمزكان، وتحليق مروحيات ومشاركتها في جهود الإطفاء ونقل الجرحى.
كما أظهرت لقطات من المكان، أضرارا في الميناء والطرق المؤدية إليه حيث تناثر الحطام.

أخبار ذات صلة
ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء بندر عباس في إيران
قتلى ومئات المصابين جراء انفجار ميناء بندر عباس في إيران
المصدر: وكالات
إيران
انفجار
ميناء بندر عباس
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
شخبوط بن نهيان
علوم الدار
الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مواقع عسكرية في بنين
اليوم 22:52
النيران تلتهم شاحنة جراء انفجار ميناء بندر عباس في إيران
الأخبار العالمية
زيادة جديدة لعدد ضحايا انفجار ميناء في إيران
اليوم 22:41
كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 22:35
مدرب توتنهام يقاوم «الأجواء الهستيرية»!
الرياضة
مدرب توتنهام يقاوم «الأجواء الهستيرية»!
اليوم 22:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©