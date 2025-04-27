ارتفاع حصيلة الضحايا في انفجار ميناء بإيران

ارتفع عدد القتلى جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أكبر ميناء تجاري في إيران السبت إلى 28 شخصا بينما أُصيب أكثر من ألف آخرين بجروح، وفق حصيلة جديدة صادرة الأحد، فيما تمت السيطرة على الحريق المندلع في المكان من دون إخماده.

ووقع الانفجار السبت قرابة الظهر (8,30 بتوقيت غرينتش) على رصيف ميناء رجائي.

وقال مدير الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليفاند في مقطع فيديو نُشر على موقع الحكومة الإلكتروني "للأسف، قُتل 28 شخصا"، مشيرا إلى وجود "20 شخصا في العناية المركّزة".

كذلك، أفاد الهلال الأحمر في الحصيلة الجديدة، بإصابة أكثر من ألف شخص بجروح.

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق في أسباب الكارثة.