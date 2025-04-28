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ارتفاع حصيلة الضحايا وتكثيف الجهود لاحتواء حريق المرفأ في إيران

رجال إطفاء يكافحون حريقاً في ميناء بإيران
28 ابريل 2025 12:49

أفادت وسائل إعلام رسمية بارتفاع عدد قتلى الانفجار الهائل الذي شهده أكبر ميناء تجاري في إيران إلى 46 قتيلا، مضيفة أن معظم الجرحى الذين تجاوز عددهم ألف جريح، غادروا المستشفيات.

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ويستمر عناصر الإطفاء الإثنين لليوم الثالث على التوالي، في محاولة إخماد الحريق الضخم الذي اجتاح أكبر ميناء في إيران في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع السبت في المكان وأسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل.
ولا يزال دخان أسود كثيف يتصاعد فوق حاويات مكدّسة في ميناء رجائي، وفق لقطات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة صباح الإثنين.
وأفاد التلفزيون بأنّه بعد السيطرة على الحريق "سندخل في مرحلة تنظيف الموقع وتقييم الأضرار". 
وأمرا السلطات بفتح تحقيق بشأن الحادث.
وتوجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مستشفيات مدينة بندر عباس المجاورة لزيارة الجرحى.
ودعت وزارة الصحة سكان المنطقة إلى البقاء في منازلهم "حتى إشعار آخر".

المصدر: وكالات
إيران
حريق
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