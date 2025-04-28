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إطلاق أول خريطة لمترو موسكو باللغة العربية

إطلاق أول خريطة لمترو موسكو باللغة العربية
28 ابريل 2025 13:04

أطلقت وزارة النقل والمواصلات الروسية، أول خريطة لمترو موسكو باللغة العربية، في إطار سعي العاصمة الروسية إلى تطوير القطاع السياحي وتشجيع الحركة السياحية بين روسيا والدول العربية.

وأعلن مكسيم ليكسوتوف ، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة في مقابلة مع قناة" روسيا اليوم" في وقت سابق، عن تفاصيل حول نظام النقل في العاصمة الروسية، والخاصة بمشروع جديد يقضي بتطوير وتصميم خريطة جديدة لمترو موسكو باللغة العربية خصيصًا للزوار القادمين من الشرق الأوسط بهدف تسهيل تجرِبة السياح العرب في موسكو.

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وأضاف ليكسوتوف أن الخريطة ستكون متاحة عبر تطبيق "مترو موسكو" للهواتف المحمولة التي يتضمن نسخًا بلغات متعددة، بالإضافة إلى توفيرها مجانًا في مكاتب المعلومات والفنادق التي يستقبل فيها السياح العرب وعند دخولهم إلى محطات المترو، كما يمكنهم طلب المساعدة من العاملين في المترو للحصول على المعلومات اللازمة.

ويُعد مترو موسكو تحفة معمارية، ويحتوي على أكثر من 206 محطات بمسافة 346 كيلومترا ويضم حوالي خمسين محطة مدرجة ضمن قائمة المعالم التاريخية ذات الأهمية الفدرالية ، ومعترف بها عالميًا كإنجازات هندسية ومعمارية.
 

المصدر: وام
روسيا
اللغة العربية
موسكو
المترو
مترو موسكو
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