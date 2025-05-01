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البيت الأبيض متفائل بتقدم مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض
1 مايو 2025 17:23

عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الخميس، عن تفاؤله إزاء إمكانية إحراز تقدم مع الصين بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة.
وأشار إلى أن هناك "مناقشات فضفاضة" بين الحكومتين وأنه لم يجر شخصيا أي محادثات مع مسؤولين صينيين.
وقال هاسيت، في برنامج تلفزيوني، على قناة "سي.إن.بي.سي" الأميركية "متفائلون بشأن إحراز تقدم"، مشيرا إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين بخفض بعض الرسوم الجمركية.
وأضاف "أعتقد أن خفض الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي يظهر أننا قريبون جدا من إحراز التقدم اللازم للمضي قدما".

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المصدر: رويترز
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