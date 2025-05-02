سيارة تصدم حشدا من المارة في ألمانيا

أكدت خدمات الطوارئ في ألمانيا إصابة عدة أشخاص بعد اصطدام سيارة بحشد من الناس في مدينة شتوتغارت في جنوب ألمانيا، اليوم الجمعة.

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل فى الحادث، وفقا للشرطة. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن سائق السيارة اعتقل.

وذكرت شرطة المدينة، على حسابها في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "سيارة صدمت مجموعة من الناس" في منطقة "أولجايك" في وسط المدينة، بينما أفادت خدمة الإطفاء عن "إصابة عدة أشخاص، بعضهم في حالة خطيرة".

ولاحقا، أكدت الشرطة أنه "لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم".

وأوردت الشرطة، في بيان على حسابها على منصة إكس "بناء على تحقيقاتنا الحالية... يعتقد زملاؤنا في مكان الواقعة أن هذا كان حادثا مأسويا".