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ماسك يخطط لبناء مدينة حول سبيس إكس في تكساس

ماسك يخطط لبناء مدينة حول سبايس إكس في تكساس
3 مايو 2025 14:33

يصوّت ناخبون في ولاية تكساس الأميركية السبت على خطة للملياردير إيلون ماسك ترمي إلى بناء مدينة حول المجمّع الصناعي التابع لشركته "سبيس إكس" المتخصصة بالفضاء في جنوب الولايات المتحدة.
وسيصوّت نحو 300 شخص، معظمهم من موظفي "سبايس إكس"، حتى الساعة السابعة مساء (1,00 بتوقيت غرينتش الأحد) على مشروع تحويل مجمع "ستاربيس" الذي يحتل موقعا ساحليا بمساحة 4 كلم مربع يقع على الحدود مع المكسيك، إلى مدينة كاملة.
وصوتت غالبية هؤلاء الأشخاص بشكل مبكر.
وقال ريمي غارزا مسؤول الانتخابات في مقاطعة كاميرون لوكالة فرانس برس إن اسم إيلون ماسك مدرج على قائمة الناخبين، مشيرا إلى أنّ الملياردير لم يدل بصوته قبل 29  أبريل، الموعد النهائي للتصويت الاستباقي.
وسيشكل إنشاء هذه المدينة نجاحا لإيلون ماسك بعدما وظف جهوده مؤخرا على رأس لجنة الكفاءة الحكومية التي شكلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكلفها خفض الإنفاق العام، وبات يواجه صعوبات مع شركته "تيسلا"للسيارات.
وأنشأت شركة "سبيس إكس" مجمعها الصناعي في هذه المنطقة الساحلية الرطبة التي يحدّها نهر ريو غراندي ومساحات طبيعية، لإجراء اختبارات وعمليات إطلاق صواريخ. والموقع يعمل منذ عام 2019.

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المصدر: آ ف ب
إيلون ماسك
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