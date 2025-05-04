إنقاذ والد رائد أعمال في عملات مشفرة من خاطفيه في فرنسا

أنقذت الشرطة الفرنسية، خلال مداهمة ليلية، والد أحد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة، عقب اختطافه للمطالبة بفدية، في أحدث الجرائم في فرنسا لابتزاز الأشخاص المشاركين في إدارة الأصول الرقمية.

وقال مكتب الادعاء، اليوم الأحد، إن الرجل اختطف صباح الخميس الماضي في العاصمة الفرنسية باريس. وأضاف المكتب، في بيان دون الإفصاح عن أسماء الضحايا أو أي أمور تتعلق بهويتهم، أن "الضحية كان والد شخص حقق ثروة من العملات المشفرة، وصاحب الحادثة مطالبة بالحصول على فدية".

وحدد محققو الشرطة موقع الرهينة في منزل بمنطقة "إيسون" في جنوب باريس، حيث تم إنقاذه مساء أمس السبت، حسبما قال مكتب الادعاء.

وأضاف المكتب أن الرجل، الذي تعرض للاختطاف، يتلقى العلاج بعد إصابته، دون تقديم تفاصيل.

واحتجزت الشرطة 5 أشخاص، أربعة منهم كانوا داخل المنزل الذي احتجز فيه الرهينة أو بقربه، في حين عُثر على الشخص الخامس في المركبة التي يعتقد أنها استخدمت في عملية الاختطاف.