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قتلى وإصابات بإطلاق نار في ولاية أريزونا

الشرطة الأميركية تتصدى لإطلاق نار
5 مايو 2025 20:52

أعلنت الشرطة، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين إثر إطلاق نار في مطعم في إحدى ضواحي مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية.
وقال موروني مينديز الضابط في قسم شرطة "جلينديل"، خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة تلقت مكالمات تفيد بوقوع إطلاق نار في حوالي الساعة 0745 مساء الأحد ، في مطعم "إل كامارون جيجانتي ماريسكوز أند ستيك هاوس".
ونقلت محطة تليفزيون "كيه بي إتش أو تي في" عن مينديز قوله إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم وأصيب خمسة آخرون بطلقات نارية أو بشظايا.
وتعتقد الشرطة أن أكثر من شخص واحد تورط في عملية إطلاق النار. وقال مينديز إن المحققين لم يضعوا أي مشتبه به قيد الاحتجاز ولكنهم يستجوبون العديد من الأشخاص.

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المصدر: د ب أ
إطلاق نار
أريزونا
فينيكس
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