محكمة أميركية تصدر أمراً بدخول 12 ألف مهاجر

أمر قاضٍ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالسماح بدخول نحو 12 ألف لاجئ إلى الولايات المتحدة، ما قد يعرقل جهود الحكومة لإعادة صياغة سياسات الهجرة الأميركية.

ويوضح القرار حدود الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والذي سمح لإدارة ترامب بتعليق نظام قبول اللاجئين، لكنه نصّ على وجوب قبول الأشخاص الحاصلين بالفعل على صفة لاجئ ممن يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة.

وفي دفوعها قالت إدارة ترامب في جلسة الأسبوع الماضي، أنه يترتب عليها قبول 160 لاجئاً فقط كان من المقرر أن يغادروا خلال أسبوعين من صدور أمر تنفيذي في يناير بوقف البرنامج.

لكن قاضي المحكمة، جمال وايتهيد، رفض تلك الدفوع قائلاً إن "تفسير الحكومة، هو بعبارة ملطفة، تحريف تفسيري من الدرجة الأولى".

وكتب وايتهيد في حكمه أن "الأمر لا يتطلب مجرد قراءة ما بين السطور" لقرار الاستئناف، بل يتطلب أيضاً "تخيل نص جديد غير موجود".

وكان قاضي المحكمة قد عطّل في الأصل الأمر التنفيذي الذي أوقف بموجبه ترامب قبول لاجئين، مرجحاً في حكمه في فبراير أن يكون الأمر التنفيذي ينتهك قانون اللاجئين لعام 1980.

ولكن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ألغت قراره بعد شهر.

وكتب وايتهيد "لو كانت الدائرة التاسعة تنوي فرض حد زمني لمدة أسبوعين - وهو ما من شأنه خفض عدد المشمولين بالحماية من حوالي 12.000 إلى 160 فرداً - لفعلت ذلك صراحة".

وأضاف أن "هذه المحكمة لن تقبل إعادة صياغة الحكومة بطريقة قائمة على النتائج، لأمر قضائي ينص بوضوح على ما ينص عليه".

واتسمت حملة ترامب الرئاسية بموقف صارم تجاه المهاجرين.

كما دافع الرئيس الأميركي عن برنامج لترحيل مهاجرين، إذ نقلت رحلات جوية عسكرية حظيت بتغطية إعلامية واسعة أشخاصاً إلى دول في أميركا اللاتينية.