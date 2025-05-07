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الرئيس المصري يعلن عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع اليونان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
7 مايو 2025 16:43

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر واليونان ستوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان لتعزيز التنسيق السياسي، بما يساعد في حماية الاستقرار في شرق البحر المتوسط.
وأكد السيسي خلال لقاء مع نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس في أثينا، أن علاقات البلدين تاريخية، وأنهما يمتلكان الأسس اللازمة لتعزيز هذه العلاقات.
وأضاف الرئيس المصري، أن اليوم ستتاح للبلدين فرصة توقيع إعلان مشترك لشراكة استراتيجية.
ومن المقرر أن يلتقي السيسي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد أكثر من عام من اتفاقهما على إنشاء مجلس تعاون يضم كبار المسؤولين من البلدين بهدف النهوض بالعلاقات.
وقال مسؤول بالحكومة اليونانية، إنه من المتوقع أن يؤكد الجانبان على موقفهما المشترك بشأن ضرورة احترام القانون الدولي من أجل تعزيز السلم في المنطقة وسط استمرار الحرب في غزة.

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