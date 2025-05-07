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مصر: رفض استخدام التجويع سلاحاً في قطاع غزة

مطبخ خيري يقدم وجبات الطعام للنازحين في بيت لاهيا (أ ف ب)
8 مايو 2025 01:54

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رفض بلاده استخدام الجوع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في العاصمة اليونانية أثينا.  وقال السيسي: «أكدت لرئيس الوزراء اليوناني رفض مصر استخدام التجويع والحرمان من الخدمات الطبية سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة». وشدد السيسي في كلمته على رفض مصر وإدانتها أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة. وأكد السيسي موقف القاهرة الثابت من ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية. وأضاف السيسي أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكنه إنهاء الصراع المستمر في المنطقة منذ أكثر من 70 سنة.

مصر
غزة
فلسطين
إسرائيل
الجوع
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