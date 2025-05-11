الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قادة أوروبيون يعلّقون على مقترح بوتين بشأن أوكرانيا

من يمين الصورة: زيلينسكي وماكرون وميرتس في كييف
11 مايو 2025 16:44

علّق قادة أوروبيون على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بدء مفاوضات مع أوكرانيا بمساعدة تركيا يوم 15 مايو الجاري.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مقترح بوتين إجراء مفاوضات "خطوة أولى لكنها غير كافية"، بعدما طالبت الولايات المتحدة ودول أوروبية حليفة لكييف، بهدنة غير مشروطة لمدة 30 يوما.
وقال ماكرون، بعيد وصوله إلى بولندا بالقطار عائدا من العاصمة الأوكرانية، إن "وقف إطلاق النار غير المشروط لا تسبقه مفاوضات، من حيث المبدأ".
وشدّد ماكرون على أن الطرح الروسي الجديد "غير مقبول بالنسبة إلى الأوكرانيين لأنه ليس في وسعهم قبول مناقشات موازية فيما القصف مستمرّ".
من جهته، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إن عرض روسيا خوض مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا "مؤشر جيد" لكنه "غير كاف إطلاقا"، داعيا موسكو للموافقة على الهدنة المدعومة من أميركا وأوروبا.
وأفاد ميرتس، في بيان "نتوقع من موسكو الموافقة على وقف لإطلاق النار يفسح المجال لإجراء محادثات حقيقية. أولا، يجب وقف القتال ومن ثم يمكن للمحادثات أن تبدأ".
وكان الرئيس الفرنسي السبت في كييف مع قادرة بريطانيا وألمانيا وبولندا إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ووجه الزعماء نداء لموسكو مفاده إما قبول وقف لإطلاق النار "غير مشروط وشامل" لمدّة ثلاثين يوما أو التعرّض لـ"عقوبات هائلة" مشتركة من الأوروبيين والأميركيين.
وعرض الرئيس الروسي، ليل السبت الأحد، على أوكرانيا "مفاوضات بلا شروط مسبقة" في مدينة إسطنبول التركية "اعتبارا من الخميس المقبل".
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا هاتفيا اقتراح بوتين.
وأضافت الرئاسة الروسية أن أردوغان قال لبوتين إنه "يؤيد تماما" الاقتراح وإن تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات في إسطنبول.

أخبار ذات صلة
تركيا وأميركا تبحثان محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا
زيلينسكي بحث مع أردوغان محادثات وقف إطلاق النار
المصدر: وكالات
الأزمة الأوكرانية
محادثات
روسيا
أوكرانيا
وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
اليوم 21:51
«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس
اقتصاد
«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس
اليوم 22:56
آثار معارك وقصف في أوكرانيا
الأخبار العالمية
تركيا وأميركا تبحثان محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 22:56
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
اقتصاد
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
اليوم 22:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©