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الكرملين يردّ على الضغوط لوقف إطلاق النار

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
12 مايو 2025 17:07

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن "لغة الإنذارات غير مقبولة" بعدما حضّت كييف وحليفاتها الأوروبية روسيا على قبول وقف لإطلاق النار لمدّة ثلاثين يوما قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية الأزمة الحالية.
وأوضح دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية، خلال إحاطته الإعلامية، أن "لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة. ولا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة".
وأعلن الناطق باسم الكرملين أن روسيا تريد مفاوضات "جدّية" للتوصّل إلى تسوية وسلام طويل الأمد، بعد اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مباحثات مباشرة بين الروس والأوكرانيين الخميس في مدينة إسطنبول التركية.
وصرّح بيسكوف "نحن مستعدّون للبحث بجدّية عن سبل التسوية السلمية على المدى الطويل"، من دون الردّ على مقترح الرئيس الأوكراني الاجتماع "شخصيا" بنظيره الروسي في إسطنبول.
كان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا طالبوا في كييف، بتنفيذ وقف إطلاق نار مدته 30 يوما اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تحت طائلة فرض عقوبات.

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المصدر: آ ف ب
وقف إطلاق النار
الأزمة الأوكرانية
عقوبات اقتصادية
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