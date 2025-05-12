أردوغان يعلّق على قرار حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بـ"قرار مهم لحفظ السلام والأخوة" في تركيا، عقب إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح.

وفي معرض تعليقه على قرار الحزب، قال أردوغان "نحن نخطو بثقة نحو هدفنا المتمثل في تركيا خالية من الترهيب، متغلبين على العقبات، من خلال تحطيم الأحكام المسبقة والالتفاف على مصائد الشقاق".

وأعلن حزب العمال الكردستاني، في وقت سابق اليوم الاثنين، حل نفسه وإنهاء أكثر من أربعة عقود من حمله السلاح خلّفت أكثر من 40 ألف قتيل.

وأكّد الحزب أن مؤتمره الثاني عشر، الذي عُقد بين الخامس والسابع من مايو الجاري، "اتخذ ... قرارات بحل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء الأنشطة" التي كانت تمارس باسمه.

يأتي الإعلان تلبية لدعوة أطلقها، في 27 فبراير الماضي، مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المسجون حثّ فيها على نزع السلاح وحلّ الحزب.



