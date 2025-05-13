الثلاثاء 13 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قصر بكنجهام: ماكرون يزور بريطانيا بدعوة رسمية

ماكرون
13 مايو 2025 15:51

قال قصر بكنجهام في بريطانيا اليوم الثلاثاء إن الملك تشارلز والملكة كاميلا سيستضيفان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته في قلعة وندسور في يوليو، بعد قبول الرئيس الفرنسي دعوة للقيام بزيارة دولة للمملكة.
وستجري زيارة الدولة في الفترة من الثامن إلى العاشر من يوليو، وهي مناسبة مهمة تتسم بالفخامة والاحتفالات وعادة ما تتضمن جولة في عربة تجرها الخيول ومأدبة رسمية فخمة.
ومن المقرر أيضا أن يستضيف الملك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة بعد أن وجه رئيس الوزراء كير ستارمر دعوة لترامب في فبراير، لكن موعد الزيارة لم يُعلن بعد.

أخبار ذات صلة
حريق في منزل رئيس وزراء بريطانيا.. وشرطة لندن تحقق
«لوسيل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا
المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
إيمانويل ماكرون
فرنسا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
«طرق دبي» تختبر الدرون في تنظيف واجهات محطات المترو والترام
علوم الدار
«طرق دبي» تختبر الدرون في تنظيف واجهات محطات المترو والترام
اليوم 19:07
ميرتس: الكرة الآن في ملعب روسيا
الأخبار العالمية
ميرتس: الكرة الآن في ملعب روسيا
اليوم 18:57
فريق طبي في أبوظبي ينهي معاناة طفل فلسطيني من غزة بزراعة نخاع عظم ناجحة
علوم الدار
فريق طبي في أبوظبي ينهي معاناة طفل فلسطيني من غزة بزراعة نخاع عظم ناجحة
اليوم 18:46
أصداء عالمية لسباق القفال 34 في وسائل الإعلام
الرياضة
أصداء عالمية لسباق القفال 34 في وسائل الإعلام
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©