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سوريا ترحب بقرار ترامب رفع العقوبات

سوريا ترحب بقرار ترامب رفع العقوبات
13 مايو 2025 23:24

رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن بلاده الذي أعلن عنه من الرياض، "نقطة تحوّل محورية" لسوريا.
ورحّب الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) "بتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا".
وأضاف "يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة".
وتابع الشيباني "ننظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة".
وقال ترامب خلال كلمة له في العاصمة السعودية: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.

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المصدر: آ ف ب
أسعد حسن الشيباني
دونالد ترامب
سوريا
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