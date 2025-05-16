«قمة بغداد».. دعوة إلى موقف عربي موحد لمواجهة التحديات

أحمد شعبان، هدى جاسم (بغداد، القاهرة)

شدد خبراء ومحللون على أهمية الملفات المطروحة أمام القمة العربية الـ34 في العراق، والتي تُعقد اليوم السبت، وسط أزمات عديدة تشهدها المنطقة، أبرزها استمرار الحرب في غزة، إضافة إلى تفاقم الأوضاع في اليمن وليبيا.

وثمَّن الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، حرص القادة العرب على إنجاح القمة من أجل الخروج بقرارات مهمة تجسد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشيدين بالجهود الدؤوبة التي يبذلها العراق، بالتعاون مع جامعة الدول العربية لضمان نجاح القمة.

وتُعقد أعمال القمة العربية الـ34 تحت شعار «حوار وتضامن وتنمية»، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الـ5، ما يعكس أهمية الدمج بين البعدين السياسي والاقتصادي في التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وأوضح سفير فلسطين السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن القمة العربية الـ34 تنعقد وسط تطورات دولية وإقليمية متسارعة تُلقي بظلالها على الأمن القومي العربي، ما يضع على عاتق القمة مسؤولية كبرى تتمثل في بلورة موقف عربي موحد يعزز العمل الجماعي المشترك في مختلف المسارات، مشدداً على أهمية توقيت انعقادها، في ظل استمرار الحرب في غزة، وتفاقم تداعيات الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وقال الفرا، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن القمة بما يصدر عنها من قرارات وتوصيات مرتقبة، تُعد تعبيراً صادقاً عن وحدة الصف العربي، وأهمية الإجماع على وقف الحرب في غزة بشكل دائم، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين، وتصفية القضية.

وشدد على أهمية توحيد الرؤية العربية إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى إحياء مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها جامعة الدول العربية كمرجعية للموقف العربي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، مع دعم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الفرا باتخاذ قرارات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بهدف وقف العدوان على غزة، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لمواجهة المجاعة، ومنع التهجير القسري لسكان القطاع، مؤكداً أهمية الموقف العربي الموحد في دعم القضية الفلسطينية.

وأشاد الدبلوماسي الفلسطيني بحرص القادة العرب على الدفاع عن الشعب الفلسطيني باستخدام الوسائل الدبلوماسية والسياسية كافة، مناشداً الدول العربية الفاعلة والمؤثرة للتحرك العاجل لمواجهة الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، والوقوف صفاً واحداً في وجه المخططات التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، أن القمة العربية الـ34 تنعقد في منعطف خطير تتزايد فيه التحديات، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتطورات الميدانية الناجمة عن الحرب في غزة، وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في الضفة الغربية والقطاع، في سياق تصفية القضية الفلسطينية جغرافياً وديموغرافياً.

وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدول العربية، خصوصاً ذات التأثير الإقليمي والدولي، تبذل جهوداً دؤوبة لتسوية القضية الفلسطينية، عبر مراحل وقف إطلاق النار، والتقدم في إدخال المساعدات الإنسانية، وربط هذه الخطوات بآفاق سياسية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على ضرورة أن تُفضي القمة العربية الـ34 إلى مخرجات وقرارات ترتقي إلى المستوى السياسي المطلوب فيما يخص القضية الفلسطينية، عبر دعم وقف إطلاق النار بشكل مستدام، وضمان إدخال المساعدات.

وأكد حليمة أهمية القضايا الأخرى المطروحة، خاصة ما يتعلق بسوريا، معتبراً أن رفع العقوبات عنها يُعد خطوة إيجابية من شأنها أن تعزز دورها في العمل العربي المشترك.

وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن القمة العربية الـ34 تُعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية متأزمة، خصوصاً في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية من محاولات تصفية وعمليات تهجير منظمة تهدف إلى تغيير الخريطة الجغرافية والديموغرافية لصالح إسرائيل.

وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، نتيجة الحصار ومنع إدخال المساعدات والأدوية، تجعل من القمة العربية في العراق لحظة تاريخية تستوجب قرارات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وسوريا ولبنان.

وشدد على أهمية أن تُفضي مخرجات القمة إلى خطوات ملموسة لوقف إطلاق النار، والسعي إلى إدخال المساعدات الإنسانية فوراً، وتسريع صفقات تبادل الأسرى، والشروع في إعادة إعمار غزة بأيادٍ عربية تراعي مصالح الفلسطينيين، وتُفشل مخطط التهجير القسري.

ودعا المزريقي إلى مواجهة التوترات الداخلية في بعض الدول العربية، مع الحفاظ على سيادتها واستقلالها، وهو ما يتطلب أن يكون العرب على قلب رجل واحد من أجل حماية مصالح الأمة العربية.

من جهته، أشار المحلل السياسي اليمني، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، عادل الأحمدي، إلى أن استضافة العراق القمة العربية الـ34 تعزز مكانة البلد العربي على الساحة الإقليمية، مؤكداً أن قمة بغداد تأتي في توقيت مهم للغاية.

وذكر الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القمة تأتي في وقت حساس ومفصلي يمر به الشرق الأوسط، يتسم بتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتزايد التهديدات الأمنية العابرة للحدود، ما يفرض على القمة ضرورة توحيد الرؤية العربية، وإعادة التمسك بمبادرة السلام العربية.

من ناحية أخرى، أوضح المحلل السياسي اللبناني، أحمد عياش، أن انعقاد القمة العربية الـ34 يأتي في ظل مشهد مأساوي، تتصدره المجازر في غزة، ما يضع على عاتق القمة مسؤولية بلورة رؤية واضحة لمستقبل السلام، والبحث في كيفية إنهاء دوامة العنف، والتوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال عياش، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن قمة بغداد تكشف حجم المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق الدول العربية، وتكتسب أهمية خاصة بانعقادها في بغداد، حيث يُمثل ذلك رسالة قوية تعكس صوتاً عربياً فاعلاً في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة.

وفي السياق، قال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في تصريح لـ«الاتحاد» إن أهم النقاط التي احتواها البرنامج الوزاري العربي المرفوع إلى القادة العرب في القمة هي التقارير المرفوعة إلى القمة وعددها اثنين، تقرير القمة العربية السابقة الـ33 والتزامات تنفيذها، وتقرير الأمين العام للجامعة عن العمل العربي المشترك، وكذلك القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته.