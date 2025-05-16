السبت 17 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيسة المفوضية الأوروبية: نعد عقوبات جديدة ضد روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
17 مايو 2025 01:02

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة جديدة من العقوبات التي ستستهدف روسيا.
وانعقدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تضم دولا من خارج الاتحاد الأوروبي، في العاصمة الألبانية تيرانا في الوقت الذي اجتمع فيه مفاوضون روس وأوكرانيون في إسطنبول لإجراء أول محادثات سلام مباشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتبنى الاتحاد الأوروبي 17 حزمة عقوبات على روسيا، كان أحدثها هذا الأسبوع، ويقول دبلوماسيون إن الصعوبة تتزايد في الحصول على الإجماع اللازم بين أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة لإقرار عقوبات جديدة.
وقالت فون دير لاين "نعمل على حزمة جديدة من العقوبات".
وأضافت "ستشمل هذه الحزمة، على سبيل المثال، عقوبات على (خطي أنابيب) نورد ستريم 1 و2، وخفض سقف أسعار النفط، وأخيرا مزيدا من العقوبات على القطاع المالي الروسي".
ويتكون نورد ستريم 1 و2 من أنابيب قامت بتركيبها ومدها عملاق الغاز شركة غازبروم الروسية لضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق. ومزقت سلسلة من الانفجارات الأنبوبين في عام 2022.
وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن العقوبات الجديدة الكبيرة التي هدد بها الزعماء الأوروبيون في الأيام الماضية ستحتاج إلى دعم الولايات المتحدة لإنجاحها.

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتفقان على تبادل ألف أسير وشروط إنهاء الحرب
المفوضية الأوروبية: الأولوية التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا
المصدر: وكالات
عقوبات اقتصادية
روسيا
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
نابولي يخشى «اللعنة 4» أمام بارما!
الرياضة
نابولي يخشى «اللعنة 4» أمام بارما!
اليوم 13:50
انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد
الأخبار العالمية
انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد
اليوم 13:37
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
الرياضة
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
اليوم 13:30
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
الرياضة
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©