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تايوان تغلق آخر مفاعل نووي لديها

تايوان تغلق آخر مفاعل نووي لديها
17 مايو 2025 12:29

 بدأت تايوان اليوم السبت، عملية إغلاق آخر مفاعلاتها النووية العاملة، مما يمثل تخلصهاً رسمياً من الطاقة الذرية.
وقالت شركة الطاقة التايوانية "تايوان باور"، المملوكة للدولة، إن من المقرر إغلاق المفاعل رقم 2 بمحطة نانشان للطاقة النووية في جنوب تايوان، وقدرته 95 ميجاواط،  بالكامل بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بعد انقضاء رخصته التشغيلية ومدتها 40 عاما.
وتفي هذه الخطوة بتعهد رئيسي ضمن خطة الحكومة في مجال الطاقة لعام 2016.
وكان القرار مدفوعا بشكل كبير بكارثة الطاقة النووية في فوكوشيما باليابان.  وبدأ إخراج المفاعلات النووية القديمة في تايوان من الخدمة في عام 2018 و 2021، عقب إغلاق أول مفاعل في مانشان في يوليو 2024 .

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المصدر: د ب أ
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