مقتل 20 شخصا جراء أعاصير في الولايات المتحدة

ذكرت السلطات في ولايتي كنتاكي وميسوري، اليوم السبت، أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في وسط الولايات المتحدة بعد مرور أعاصير تسببت بأضرار كبيرة في مدينة "سانت لويس".

وأعلن آندي بشير حاكم ولاية كنتاكي، في حسابه على منصة "إكس"، أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في عواصف ليل الجمعة، مضيفا "للأسف، من المتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة مع ورود مزيد من المعلومات".

كما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية، على غرار قناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية وصحيفة "واشنطن بوست" عن سبعة قتلى في ولاية ميسوري المجاورة بينهم العديد في مدينة "سانت لويس".

وقالت كارا سبنسر رئيسة بلدية المدينة للصحافيين، مساء أمس الجمعة "مدينتنا في حداد الليلة. الخسائر في الأرواح مروعة وكذلك الدمار".

كانت الحوادث الناجمة عن الأعاصير تسببت عام 2024 بمقتل 54 شخصا في الولايات المتحدة، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.