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ماكرون: الوضع في غزة «لا يُحتمل»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع في تيرانا (وكالات)
18 مايو 2025 01:02

تيرانا (وكالات)

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريباً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب. 
وقال خلال حضوره اجتماعاً للزعماء الأوروبيين في ألبانيا «الوضع الإنساني في غزة لا يُحتمل»، مضيفاً «نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع.
وأردف، أن الأولوية هي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القتال بين إسرائيل وحركة حماس واستئناف دخول المساعدات الإنسانية. وقال: «ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضاً مع الرئيس ترامب. وأقر ترامب بتفاقم أزمة الجوع في غزة والحاجة إلى إيصال المساعدات».

فلسطين
إيمانويل ماكرون
فرنسا
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
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