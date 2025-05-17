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دول من أميركا اللاتينية توقف استيراد الدواجن من البرازيل

عامل يتفقد مزرعة دواجن بعد التخلص من الدجاج المصاب بإنفلونزا الطيور في البرازيل
17 مايو 2025 23:18

أوقفت المكسيك وتشيلي وأوروجواي استيراد الدواجن من البرازيل بعدما أكدت البلاد أول تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية، حسبما ذكرت السلطات اليوم السبت.  
يأتي قرار هذه الدول بعد أن قالت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، أمس الجمعة، إن الصين والاتحاد الأوروبي أوقفا استيراد الدواجن من البرازيل.  
وأكدت الهيئة الوطنية المكسيكية لسلامة وجودة الأغذية الزراعية، في بيان اليوم، أنها علقت استيراد لحوم الدواجن والبيض والطيور الحية ومنتجات الدواجن الأخرى من البرازيل مؤقتا كإجراء احترازي.  
ونقلت بوابة "برودكاست أجرو" الإخبارية المحلية عن لويس روا، أمين التجارة الدولية في وزارة الزراعة البرازيلية قوله إن تشيلي وأوروجواي أيضا أوقفتا استيراد الدواجن.  
وأفادت وزارة الزراعة الأميركية بأن البرازيل من إحدى أبرز الدول المنتجة والمصدرة للدواجن، حيث تمثل 14% من إنتاج الدواجن العالمي. 

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المصدر: د ب أ
البرازيل
إنفلونزا الطيور
استيراد
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