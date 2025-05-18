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السيسي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

السيسي يستقبل مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشئون العربية والشرق أوسطية والأفريقية
18 مايو 2025 17:45

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
واستعرض السيسي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية والأفريقية، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.
وقال محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك، إن الرئيس السيسي أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع مصالح البلدين.
 كما ثمن الرئيس المصري الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للوساطة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، مشددا على حرص مصر على استمرار هذا التنسيق في المرحلة المقبلة.  
من جانبه، أكد مسعد بولس على حرص الولايات المتحدة على استمرار الجهود المشتركة مع مصر لاستعادة الهدوء الإقليمي، بما يخدم مصالح كافة الأطراف.

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المصدر: وكالات
عبد الفتاح السيسي
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وقف إطلاق النار
قطاع غزة
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