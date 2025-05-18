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ألمانيا: الأوروبيون والأميركيون عازمون على إنهاء حرب أوكرانيا

الرئيس الأوكراني ونائب الرئيس الأميركي خلال لقائهما في روما (أ ف ب)
19 مايو 2025 01:44

عواصم (وكالات)

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أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، أن الأوروبيين والأميركيين عازمون على العمل سوياً من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، «لكن هذه المرة بأسلوب يركز على الهدف، لضمان انتهاء هذه الحرب المروعة قريباً». 
والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما، أمس، على هامش مراسم تنصيب بابا الفاتيكان، كبارَ المسؤولين الأميركيين وقادةً أوروبيين، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تسبق مكالمة هاتفية حاسمة من المقرر أن تجري اليوم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. 
وقال المستشار الألماني ميرتس، إن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، يعتزمون «إجراء محادثة جديدة مع الرئيس الأميركي استعداداً لهذه المكالمة». والتقى الرئيس الأوكراني مع نائب الرئيس الأميركي جيه. دي فانس، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في روما، أمس. 
وقال زيلينسكي: «أكدتُ من جديد أن أوكرانيا مستعدة للانخراط في دبلوماسية حقيقية، وشدَّدتُ على أهمية وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط في أقرب وقت ممكن». وبعيد لقاء الرئيس الأوكراني بمسؤولين أميركيين وقادة أوروبيين في روما، أمس، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الأسبوع المقبل سيكون «حاسماً» بشأن مباحثات السلام في أوكرانيا، خصوصاً في ظل الاتصال المرتقب بين الرئيسين الأميركي والروسي. 
 وعلى الصعيد العسكري، أعلنت كييف، أمس، أن روسيا شنت، الأحد، أكبر هجوم بالطائرات المسيَّرة على الأراضي الأوكرانية منذ بداية الحرب، وقال سلاح الجو الأوكراني، إن موسكو أطلقت 273 طائرة مسيَّرة خلال ليل السبت الأحد، وهو ما يزيد على الرقم القياسي السابق الذي سجلته المصادر الأوكرانية في فبراير خلال الذكرى الثالثة للحرب. 
وقالت السلطات الأوكرانية، إن الهجوم الروسي بطائرات مسيَّرة استمر طوال الليل، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في منطقة العاصمة.

الولايات المتحدة
الاتحاد الأوروبي
فريدريش ميرتس
فولوديمير زيلينسكي
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