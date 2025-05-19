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ترامب يجري اتصالاً هاتفياً مع بوتين بشأن أوكرانيا

صورة مجمعة لترامب وبوتين
19 مايو 2025 08:14

يجري  الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية، اليوم الاثنين، مع فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، وذلك بعد محادثات في إسطنبول بين كييف وموسكو.
وعقدت كييف وموسكو في اسطنبول الجمعة، أول محادثات مباشرة بينهما منذ نحو ثلاثة أعوام، لكنها انتهت من دون اتفاق لوقف إطلاق النار.
وبعد المفاوضات، أعلن ترامب أنه سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي في محاولة لإنهاء "حمام الدم" في أوكرانيا.
وقال ترامب أيضا إنه سيتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة دول حلف شمال الأطلسي، معربا عن أمله في أن "يكون يوما مثمرا، وأن يتم وقف إطلاق النار.

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المصدر: وكالات
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