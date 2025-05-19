روسيا تعلن تبادلا جديدا للسجناء مع الولايات المتحدة

أعلن الكرملين، الاثنين، عن عزم روسيا والولايات المتحدة إجراء عملية تبادل لتسعة سجناء لكل منهما كجزء من اتفاقية جديدة.

وقال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية في الرئاسة الروسية، لوكالة "إنترفاكس" للأنباء للأنباء، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بحثا الاتفاق خلال اتصالهما الهاتفي الاثنين.

ورغم خلافاتهما، تواصل موسكو وواشنطن تنفيذ عمليات تبادل الأسرى.

وقال أوشاكوف "هذه مبادرة إنسانية مهمة".

ووصف مستشار الكرملين المحادثة، التي تمت بين الرئيسين، بأنها بناءة ومنفتحة، مضيفا أنها استمرت ساعتين وخمس دقائق.