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شي جين بينغ يحض على "تعزيز التعاون" مع فرنسا

صورة مجمعة للرئيسين شي وماكرون
22 مايو 2025 18:54

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "تعزيز التضامن والتعاون" بين الصين وفرنسا وأكد لنظيره إيمانويل ماكرون استعداده للعمل "يدا بيد مع أوروبا"، بحسب ما نقل عنه الإعلام الرسمي الصيني اليوم الخميس.
وقال شي لماكرون، في اتصال هاتفي، إن على الصين وفرنسا "تعزيز التضامن والتعاون"، مضيفا أن بكين "مستعدة للعمل يدا بيد مع أوروبا للتعامل مع التحديات العالمية، وتحقيق مزيد من النتائج المفيدة للجانبين وللعالم"، بحسب ما ذكرت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".
وحض الرئيس الصيني نظيره الفرنسي على "الدفاع المشترك عن قواعد التجارة الدولية"، فيما أكد ماكرون الحاجة إلى "تكافؤ الفرص" بين البلدين.
ونقلت "سي سي تي في" عن شي قوله، خلال الاتصال، إن البلدين يجب أن "يحميا، بشكل مشترك، قواعد التجارة الدولية والنظام الاقتصادي العالمي، ويمارسا التعددية الحقيقية".
وأكد شي أنه يتعيّن على بكين وباريس "أن يغتنما الفرص لتعميق التعاون في المجالات التقليدية" (الفضاء والطاقة النووية)، و"توسيع التعاون في المجالات الناشئة مثل التكنولوجيا الرقمية والتنمية الخضراء والطب الحيوي والاقتصاد الفضي" (الذي يستهدف كبار السن).
كذلك أكد شي أن على بكين وباريس "العمل معا لتكونا قوة موثوقة في الحفاظ على النظام الدولي".
من جانبه، أكد ماكرون، على منصة "إكس" عقب المحادثة الهاتفية "رغبة فرنسا في مواصلة بناء علاقة اقتصادية قوية مع الصين".
وأعلن أن "الاستثمارات الصينية موضع ترحيب في فرنسا. ولكن يجب أن تستفيد شركاتنا من ظروف تنافسية عادلة في بلدينا"، مشددا على أن "هذه نقطة أساسية".

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