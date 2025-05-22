موسكو: لا اتفاق على لقاء روسي أوكراني جديد

موسكو، كيف (الاتحاد، وكالات)

أكد الكرملين أنه لا يوجد اتفاق بعد على لقاء روسي أوكراني ثان، يمكن أن يعقد في الفاتيكان، وفقاً لتقارير صحفية أميركية، بهدف مناقشة وقف إطلاق النار المحتمل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس، خلال إيجازه الصحافي اليومي: «لا يوجد اتفاق بعد، ولا اتفاق ملموس بشأن اجتماعات مستقبلية».

وأضاف أن «العمل مستمر لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها».

وأكدت روسيا وأوكرانيا، أنهما تريدان تنفيذ اتفاق تبادل ألف أسير من كل جانب الذي أُعلن عنه يوم الجمعة الماضي في تركيا، قبل النظر في مواصلة المناقشات.

وأضاف بيسكوف: «الجميع يريد أن يحدث هذا بسرعة»، من دون أن يحدد موعداً، في وقت رفض المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف التعليق على سؤال حول إمكان إجراء مفاوضات في الفاتيكان.

من جانبه، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين الماضي، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن كييف تدرس كل الاحتمالات بشأن مكان لقاء ثنائي جديد مع الروس، ولا سيما تركيا والفاتيكان وسويسرا.

وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك أمس، عقب محادثة هاتفية مع رئيس قسم الأمن الدولي في وزارة الخارجية السويسرية غابرييل لوتشينغر، إن سويسرا أكدت استعدادها لاستضافة محادثات السلام الأوكرانية الروسية المستقبلية.

وعقدت موسكو وكييف أول محادثات سلام بينهما منذ ربيع عام 2022 في تركيا الجمعة الماضي، لكن فشل الاجتماع الذي استمر أقل من ساعتين، في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تحقيق اختراقات كبيرة أخرى.

وتتمسك روسيا التي يحتل جيشها نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، بمطالب ترفضها كييف، منها أن تتخلى أوكرانيا عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن تتنازل عن 4 مناطق تسيطر عليها روسيا جزئياً، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وأن تتوقف شحنات الأسلحة الغربية.

كذلك تطالب كييف، بهدنة قبل محادثات السلام، رفضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً.

وفي السياق، ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء نقلاً عن الكرملين أمس، أن روسيا سلمت أوكرانيا قائمة تضم 1000 أسير حرب تريد استعادتهم في صفقة تبادل مقبلة.