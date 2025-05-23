كييف تطالب الاتحاد الأوروبي بتمويل جيشها

كييف (الاتحاد، وكالات)

اقترح وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، أمس، أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل الجيش الأوكراني بشكل مباشر من أجل مواجهة الجيش الروسي.

وقال مارشينكو في بيان حكومي، إن «الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب».

وأشار مارشينكو إلى أن نفقات القوات المسلحة الأوكرانية، لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وتابع : «بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي».

وأكد مارشينكو ضرورة استمرار تلقى الجيش الأوكراني للتمويل من الخارج حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وشدد وزير المالية الأوكراني على أن «الخطر الرئيس على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائماً، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم»، مضيفاً «أن دعم أوكرانيا هو استثمار في استقرار أوروبا».