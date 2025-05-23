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تحذيرات من كارثة صحية وبيئية شاملة في غزة

أطفال فلسطينيون يحملون عبوات مياه في جباليا (أرشيفية)
24 مايو 2025 01:47

غزة (الاتحاد)

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حذرت بلدية غزة، أمس، من انهيار شامل ووشيك في منظومتي المياه والصرف الصحي في المدينة، نتيجة تقلص إمدادات الوقود واستهداف إسرائيل للبنية التحتية الحيوية، ما يهدد باقتراب مرحلة «عطش جماعي» وكارثة صحية وبيئية تشمل مئات آلاف الفلسطينيين.
وقال متحدث بلدية غزة حسني مهنا: «نحن على أعتاب مرحلة العطش الجماعي، والوضع قد يخرج عن السيطرة في أي لحظة، لذلك نناشد جميع الجهات الدولية والإنسانية للتحرك الفوري، ووقف الحرب الإسرائيلية، وفتح المعابر، والسماح بإدخال الوقود والمعدات لتفادي الانفجار».
وأضاف أن «مئات العائلات اضطرت للنزوح إلى شاطئ بحر مدينة غزة، في مناطق لا تصلها أي من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه».  
وعزا مهنا عدم وصول الخدمات لتلك المناطق إلى الدمار الهائل في البنية التحتية، وخاصة في المناطق الغربية الجنوبية من المدينة، بفعل الاستهدافات الإسرائيلية منذ بداية الحرب.

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